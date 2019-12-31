Yılın ilk kardan adamı

Haber: C. Kutay AYKAN

Yeni girdiğimiz şu günlerde Bolu’nun ilk kardan adamını Bolu PTT Müdürlüğünde müdür olarak görev yapan ve şu an doğum yeri olan Ericek Köyü’ne yaptırdığı evde emeklilik hayatını sürdüren Hasar Binar, evinin kapısının önüne bir buçuk metre yüksekliğinde bir kardan adam yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yılın ilk kardan adamını yapan Binar; “Köyümüz merkeze 30 kilometre uzaklıkta ve Bin 100 metre rakıma sahip. Şehir merkezine kar tanesi bile düşmezken, bizim köye şu ana kadar 25 santimetre kar yağdı. Bende bunu fırsata çevirerek, hem de eğlence amacıyla evin önüne kardan adam yaptım. Bence kışın olmazlarından biri kardan adamdır.