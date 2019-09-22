Yılın ilk karı Gerede’ye yağdı

Haber: C. Kutay AYKAN
İlimizde ilk kar yağışı 21 Eylül 2019 tarihinde Gerede ilçesine bağlı Sarı Alan Yaylasında meyana geldi. Her yıl kendini Gerede ilçesinde gösteren kar yağışı yöre halkını sevindirdi.
Genellikle ilk kar yağışı Gerede ilçesi ile Kartalkaya bölgesinde oluşuyor. Bu yıl yine Gerede ilçesine yağan kar kendisini oldukça hissettirdi. Hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşmesi nedeniyle bölgemizde kar yağışının hissedilir seviyede olacağı tahmin ediliyor.Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019, 10:51