gaziantep türbanlı escort

izmir escort izmir escort-

Yılın ilk karına ayak bastılar

Bolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından Kargalı Tabiat Parkı yürüyüş parkurunda düzenlenen 4 zorluk derecesindeki 11.5 kilometrelik doğa yürüyüşü yılın ilk karıyla birlikte gerçekleştirildi.

Yılın ilk karına ayak bastılar

Haber: C. Kutay Aykan

Cihan Ayvaz'ın öncülük yaptığı yürüyüş,16 doğaseverin katılımıyla Kartalkaya yolu üzerinde Düvenlik yaylasının üst kısmında 1640 rakımda yılın ilk kar yağışıyla birlikte start aldı.

İnişli-çıkışlı bir parkurda kar yağışı altında devam eden yürüyüş, yılın ilk kar yürüyüşü oldu. Kar ve yağmurun ıslatıp kaygan hale getirmiş olduğu inişli-çıkışlı parkurda zaman zaman kar nedeniyle düşünler oldu. Donbay Deresi'nin yan kollarının kayalık zemininde zorlanan doğaseverler sırılsıklam olsalar da kar yağışı altında 9 kilometresinde Aşağı Çamlı,Yukarı Çamlı, Kol Yaylası, Tarakçılar ve Holuz yaylalarının yer aldığı 1350 rakımdaki Gölcük Gölü, muhteşem kar manzarası ile katılımcıların yorgunluğunu almaya yetti.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Davutoğlu Bolu’da kampa girdi
Davutoğlu Bolu’da kampa girdi
  1. Bolu

banner133