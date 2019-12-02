Yılın ilk karına ayak bastılar

Haber: C. Kutay Aykan

Cihan Ayvaz'ın öncülük yaptığı yürüyüş,16 doğaseverin katılımıyla Kartalkaya yolu üzerinde Düvenlik yaylasının üst kısmında 1640 rakımda yılın ilk kar yağışıyla birlikte start aldı.

İnişli-çıkışlı bir parkurda kar yağışı altında devam eden yürüyüş, yılın ilk kar yürüyüşü oldu. Kar ve yağmurun ıslatıp kaygan hale getirmiş olduğu inişli-çıkışlı parkurda zaman zaman kar nedeniyle düşünler oldu. Donbay Deresi'nin yan kollarının kayalık zemininde zorlanan doğaseverler sırılsıklam olsalar da kar yağışı altında 9 kilometresinde Aşağı Çamlı,Yukarı Çamlı, Kol Yaylası, Tarakçılar ve Holuz yaylalarının yer aldığı 1350 rakımdaki Gölcük Gölü, muhteşem kar manzarası ile katılımcıların yorgunluğunu almaya yetti.