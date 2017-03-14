Haber: Kasım ŞAHİN

Bu yıl ağır kış koşullarının yaşandığı Bolu’da Mart ayıyla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen baharın müjdecisi leylekler de gelmeye başladı. Her yıl Mart ayı ile birlikte gelen leylekler eski yuvalarındaki yerlerini aldılar. Aktaş Mahallesindeki elektrik direklerinin üzerinde bulunan yuvalarına dönen leylekler birkaç ay Bolu’nun misafiri olacaklar.

Yumurtlama ve yavrulama dönemi sonrası, yavru leyleklerin uçmayı öğrenmesinin ardından ailecek tekrar sıcak iklimlere doğru yol alacaklar.