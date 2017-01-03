Haber: ESRA ÖZTÜRK

Bolu Belediye Meclisi üyeleri, Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı şehitlerimiz için saygı duruşu ile başlarken, konular samimi bir şekilde görüşüldü ve çözüme kavuşturuldu. Toplantının sonunda Bolu Belediyesi 2017 için hazırladığı takvimleri meclis üyelerine dağıtarak tüm meclis üyelerine iyi yıllar diledi. Bolu Belediye Meclisi'nin bir sonra ki toplantısı ise 9 Ocak Pazartesi günü olacak.