Yılın ilk TEM kazası

Haber:Erdal Tanrıverdi

TEM Otoyolunun Gerede kesiminde meydana gelen kazada 34 TGJ 81 plakalı ticari taksi İstanbul istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Dün akşamüzeri saat 17.00 sularında Gerede Samat Köyü mevkiinde yaşanan kazada kontrolden çıkan taksi takla atarak yol kenarına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin olayı 112 Komuta Merkezine bildirmesi sonucu olay mahalline trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler defalarca takla atan aracın sürücüsü Murat Karataş’ı yaralı olarak araçtan çıkardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü Karataş, Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine nakledildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen ticari taksi bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Karataş’ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.