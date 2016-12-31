Haber; Esra ÖZTÜRK

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle D­100 karayolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı’nın D­100 karayolu ve TEM otoyolu mevkilerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, güzergahta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştüğü de gözleniyor. Kar ve sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri zeminde biriken karı küreme araçlarıyla temizlemeye çalışırken, tuzlama çalışması da yapıldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu TEM'de ise ulaşım, D­100'e göre daha rahat sağlandı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli mevkiinde araçlarını hazır bekletirken, zeminde kar birikmeye başladığında anında müdahale ediyor. D­100 karayolunun Bolu Düzce il sınırında kar yağışı etkisini daha fazla gösteriyor. Kar yağışının yeni yılın ilk günlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bolu'da kar nedeniyle toplam 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışıyor.