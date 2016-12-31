banner128

banner101

31 Aralık 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yılın son günü sis kabusu

    İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor. TEM yolu ve D­100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı yavaşlattı.

    31 Aralık 2016 Cumartesi 10:40
    Bu haber 91 kez okundu
    Yılın son günü sis kabusu
    Foto galeriye git

    Haber; Esra ÖZTÜRK

    Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle D­100 karayolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı’nın D­100 karayolu  ve TEM otoyolu mevkilerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, güzergahta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştüğü de gözleniyor. Kar ve sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri zeminde biriken karı küreme araçlarıyla temizlemeye çalışırken, tuzlama çalışması da yapıldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu TEM'de ise ulaşım, D­100'e göre daha rahat sağlandı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli mevkiinde araçlarını hazır bekletirken, zeminde kar birikmeye başladığında anında müdahale ediyor. D­100 karayolunun Bolu Düzce il sınırında kar yağışı etkisini daha fazla gösteriyor. Kar yağışının yeni yılın ilk günlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bolu'da kar nedeniyle toplam 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışıyor.

    Anahtar Kelimeler: İstanbul, Ankara, Karayolunun, Bolu, Dağı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Üretici toplum olmak zorundayız
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Mustafa Cop Mustafa Cop İstanbul“ ŞEHİTLER TEPESİ “ nden “BALKAN LOKANTASI” na...
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bekçi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BOLU HALK KÜLTÜRÜ-1
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129