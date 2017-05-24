Haber: Kasım ŞAHİN

At Yaylasında günlerdir süren yağmur yağışı az kalsın özgür atlardan bir tanesinin canına mal oluyordu. Yoğun yağmur yüzünden oluşan çamura saplanan ve saatlerce ölümle yaşam arasında mücadele eden yılkı atının idmanına Bolu Belediyesi itfaiye erleri yetişti.

Genç bir yılkı atının At Yaylasında çamura saplandığı ve yaşam mücadelesi verdiği ihbarını alan Bolu itfaiyesi kısa sürede olay yerine ulaştı. Arka iki ayağı çamura saplanan ve ön ayaklarının yardımıyla saplandığı yerden çıkamayan yılkı atı yoğun çaba sonrası itfaiyenin desteğiyle, saplandığı yerden beline kuşak bağlanarak çıkartılan at daha sonra tedavi altına alındı.

Tedavi ve ısıtma uğraşlarının ardından eski sağlığına kavuşan yılkı atı tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu.