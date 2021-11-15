Yılkı atları görücüye çıktı



Haber: C. Kutay Aykan

​Özellikle yaz aylarında yaylada özgürce koşan ve çimenlik alanlarda otlayıp dinlenme imkanı bulan yılkı atları, havaların yağmurlu olması ve gündüzlerin soğuk olması nedeniyle uzun süredir ortalık da yoklardı. Havaların ısınmasının ardından görsel güzelliklerini de ortaya koyan birbirinden güzel yılkı atları, özgürlüğün tadını çıkartmaya başladılar.

At Yaylasının ıssız derinliklerinde yaşamlarını sürdüren, kış aylarında yeterince yiyecek bulamadıkları zamanlarda Tarım İl Müdürlüğü tarafından bırakılan yemlerle karınlarını doyuran Yılkı Atları şimdilerinde, havaların gündüzleri ısının yüksek olması nedeniyle, topraktan fışkıran yemyeşil çimenleri yiyerek, yavrularıyla birlikte karınlarını doyurup, güneşin altında dinlenme imkanı da buluyorlar. Bölgeye gelen vatandaşlar, Yılkı Atlarının fotoğraflarını çekip videolarını çekiyorlar