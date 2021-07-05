Yılkı atları görücüye çıktı

İlimizin ünlü mesire alanlarından biri olar At Yaylasında, yıllardır yaz kış demeden yaşamlarını sürdürmeye çalışan Yılkı atları görücüye çıktı.

Yılkı atları görücüye çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Özellikle yaz aylarında yaylada özgürce koşan ve çimenlik alanlarda otlayıp dinlenme imkanı bulan onlarca yılkı atları, havaların yağmurlu olması nedeniyle uzun süredir ortalık da yoklardı.

Havaların ısınmasının ardından görsel güzelliklerini de ortaya koyan birbirinden güzel yılkı atları, özgürlüğün tadını çıkartmaya başladılar.

At Yaylasının ıssız derinliklerinde yaşamlarını sürdüren, kış aylarında yeterince yiyecek bulamadıkları zamanlarda Tarım İl Müdürlüğü tarafından bırakılan yemlerle karınlarını doyuran Yılkı Atları şimdilerinde, havaların yağışlı olması nedeniyle, topraktan fışkıran yemyeşil çimenleri yiyerek, karınlarını doyurup, güneşin altında dinlenme imkanı da buluyorlar. Bölgeye gelen vatandaşlar, Yılkı Atlarının fotoğraflarını çekip videolarını çekiyorlar

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