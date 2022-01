Yılkı atları için seferber oldular

Haber: C. Kutay Aykan

Hava sıcaklığının -15’i bulduğu ve kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği At Yaylasında hayvanlar unutulmadı. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan At Yaylasının simgesi olan Yılkı atlarına kilolarca yem ve saman bırakıldı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karlı yollara aldırış etmeden At Yaylasına giderek, doğada özgürce dolaşan sahipsiz Yılkı Atlarının sahibi oldu. Hayvanları beslemek için seferber olan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri atların imdadına koşarak soğuk havada yiyecek ihtiyaçlarını karşılamış oldular.

Öte yandan doğada yiyecek arayan köpek ve yaban domuzlarına da kemik bırakıldı.