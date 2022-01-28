Yılkı atları için seferber oldular

Ocak ayının ortalarından itibaren sert bir kış geçiren Bolu’da sokak hayvanlarına yem bırakılmaya devam ediyor. Kar kalınlığının yarım metreden fazla olduğu at yaylasında, oranın simgesi olan yılkı atlarına yem ve saman bırakıldı.