Yılkı atları için yem bırakıldı





Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Bolu Dağı'nda kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylası bölgesinde bulunan yılkı atlarının beslenmesi için harekete geçti. Arazi ve kar araçlarıyla bölgeye gelen ekipler, doğaya saman ve besi yemi bıraktı.

Bolu DKMP’den yapılan açıklamada “Müdürlüğümüz ekiplerince At Yaylası mevkiinde yılkı atları için yemleme yapılmıştır. Zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.