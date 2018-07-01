Haber: Kasım ŞAHİN

İddialara göre 10 gün kadar önce duyulan yoğun silah sesleri sonrası atları gören olmadı. Civar köylüler atların yaşamından endişe ediyor. Katledildiği düşünülen atların ayrıca kaçak et sektörüne gidebileceği de dillendiriliyor.

Vatandaşlar tarafından konunun araştırılması ve Tabiatın Kalbi Bolu'nun Turizm değerlerinden olabilecek Yılkı Atlarının Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü tarafından çip takılarak takip edilmesi ve koruma altına alınması bekleniyor. Yetkililerin bu konu hakkında duyarlılık gösterip, bir araştırma yapılması da bekleniyor.