Yılkı atlarını görüntüledi

Haber: C. Kutay AYKAN

Yıllardır özgürce At yaylasında hayatlarını idame eden ve kış aylarında aç kalmamaları için yiyecek desteği alan yılkı atları, bölgeye gelen vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ülkemizde bir tek ilimizde bu denli özgürce yaşayan yılkı atları, görsellikleri ve güzellikleriyle de ilgi odağı olmaya devam ediyorlar.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen’de, iyi bir hayvan sever olduğunu göstermek için gittiği At Yaylasında, yılkı atlarını cep telefonuyla görüntüleyerek, bu güzellikleri sosyal paylaşım sitesinden paylaşarak, hem turizmimize katkıda bulunmuş, hem de yılkı atlarının yaşamlarını gözler önüne sermiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 13:18