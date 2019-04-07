Yıllar sonra bir ilk

Yıllardır Bolu İl Genel Meclisinde azınlık olarak görev yapan CHP’li İl Genel Meclisi üyeleri, 31 Mart da yapılan yerel seçimlerde adeta rekor kırdı ve AK Partiyle beraber 3 İl Genel Meclisi üyeliğini kazandı.

Yıllar sonra bir ilk

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı, HakimTaner Gülşen’den mazbatalarını alan CHP İl Genel Meclisi birinci sıra adayı Erhan Beykoz, ikinci sıra adayı Bedri Pehlivan ile üçüncü sıra adayı Erdal Tombak, yıllar sonra mecliste eşitliği yakaladılar. Sürekli olarak azınlıkta olan CHP’li adaylar yaptıkları başarılı seçim çalışmalarının semeresini de almış oldular.

İl Genel Meclisinin CHP ve AK Parti üyeleri şu şekilde oluştu; Erhan Beykoz (CHP), Bedri Pehlivan (CHP), Erdal Tombak (CHP), Mazhar Bozoğlu (AK Parti), Zerrin Yavuz Açıkalın (AK Parti), Yaşar Yüceer (AK Parti)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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