Yıllar sonra bir ilk

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı, HakimTaner Gülşen’den mazbatalarını alan CHP İl Genel Meclisi birinci sıra adayı Erhan Beykoz, ikinci sıra adayı Bedri Pehlivan ile üçüncü sıra adayı Erdal Tombak, yıllar sonra mecliste eşitliği yakaladılar. Sürekli olarak azınlıkta olan CHP’li adaylar yaptıkları başarılı seçim çalışmalarının semeresini de almış oldular.

İl Genel Meclisinin CHP ve AK Parti üyeleri şu şekilde oluştu; Erhan Beykoz (CHP), Bedri Pehlivan (CHP), Erdal Tombak (CHP), Mazhar Bozoğlu (AK Parti), Zerrin Yavuz Açıkalın (AK Parti), Yaşar Yüceer (AK Parti)