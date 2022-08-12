Yıllardır hafızalardan silinmeyen cinayetler

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz bir hafta içerisinde genç bir kız sevgilisi tarafından tabancayla hunharca öldürüldü ve katil zanlısı aynı tabancayla kendini de vurdu. Ne var ki genç kızın katili bir gün sonra o da hayatını kaybetti. Bir başka kadın cinayeti ise Çanakkale’de yaşandı. Eşini öldüren katil zanlısı, sosyal medyadan; “Gururlu hissediyorum”, “Ben namusumu temizledim. Herkese duyurulur” paylaşımında bulundu. Bu cinayetler Bolu’da işlenen özellikle kadın cinayetlerini yeniden gündeme taşımış oldu. Sadece kadın cinayetleri değil, korkunç erkek cinayetleri de hala hafızalarda.

Son yıllarda ülke genelinde işlenen kadın ve erkek cinayetlerinin artmasının ardından bir hafta içerisinde birisi Çanakkale, diğeri Trabzon’da olmak üzere 3 kişinin öldürülmesi olayları akıllara ilimizde işlenen korkunç cinayetleri bir kez daha hatırlattı.

NACİ KESKİN CİNAYETİ

2013 yılında Bolu’nun tanınmış isimlerinden olan ve aynı zamanda Nilüfer Turizmin sahibi Naci Keskin, evinde 65 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Adlı Tıp raporuna göre Keskin’in 65 bıçak darbesinin 17’sinin öldürücü olduğu tespit edilmişti. Katil zanlısı yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Bu korkunç cinayet olayı aylarca Bolu’nun gündemine oturdu.

BİGEM ÇUBUKÇUOĞLU CİNAYETİ

2014 yılında Bolu’da ilk defa bir üniversite öğrencisi genç kız, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın tarafından öldürüldü. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Bigem Çubukçuoğlu, Borazanlar Mahallesinde yürüdüğü esnada arkasından gelen Ayşe Kalkan tarafından ekmek bıçağı ile boğazından bıçaklanarak hunharca katledildi. Katil zanlısı, Çubukçuoğlu’nun güzel saçlarından dolayı öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı Kalkan, ömür boyu müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

DİLAY GÜL CİNAYETİ

2015 yılında bir kadın cinayeti daha meydana geldi. Gerede Meslek Yüksek Okulu Kimya Bölümü öğrencisi Dilay Gül, kıskançlık kurbanı oldu. 19 yaşındaki genç öğrenci Dilay Gül, sınıf arkadaşı Uğur A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu korkunç cinayet hem Bolu hem de ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu.

BERFİN YILDIZ CİNAYETİ

2016 yılında Bolu’da üçüncü kez bir kadın cinayetine tanıklık etti. Gerede Meslek Yüksek Okulunda Tasarım Bölümü öğrencisi Berfin Yıldız, sevgilisi olduğu iddia edilen Cihat Kaycı tarafından tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Kaycı, istemeyerek sevgilisinin ölümüne sebep olmasından dolayı pişman olduğunu söylese de yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından ömür boyu müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

ERHAN GÜMÜŞ CİNAYETİ

2016 yılında Bolu’da en korkunç cinayetlerden biri daha yaşandı. 30 yaşındaki engelli vatandaşımız Erhan Gümüş, katil zanlıları Gökhan Ç., Ömür B. Ve Ömer Ş., tarafından ormanlık alana kaçırıldı. Burada cinsel saldırıya uğrayan engelli vatandaş Erhan Gümüş, boğazı kesilip öldürüldükten sonra çıplak vaziyette toprağa gömüldü. Bolu’da büyük infiale neden olan bu cinayete karışan 3 katil zanlısı ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

SEBEN CİNAYETİ

2018 yılında Bolu’da en korkunç cinayetlerden biri daha yaşandı. Seben ilçesinde yaşayan Büyüktopaç aileleri arasında çıkan kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Büyüktopaç ailesinden baba ile 2 oğlu uzun süreli ağır hapis cezalarına çarptırıldılar.