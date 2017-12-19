



Haber: Kasım ŞAHİN

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu kamuoyunda ne zaman ve nasıl hayata geçeceği tartışma konusu olan Yeni Büyük Sanayi Sitesi Projesi'nin nihayet hayata geçeceğini açıkladı.

Projenin hayata geçmesi için 25 Ocak 2018'de TOKİ tarafından ihale düzenleneceğini açıklayan Milletvekili Ercoşkun, 988 yeni işyeri yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla şehre yeni bir kimlik kazandıracak dev proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında şöyle konuştu:

"Uzun süredir sanayi sitesi esnaflarımızın merakla beklediği Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili süreçler, TOKİ nezdinde tamamlandı."

25 Ocak 2018 tarihinde proje için ihale düzenlenecek. Uzun ve meşakkatli bir süreçti. Emeği geçen Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) Başkanı Tahir Gayret ve yönetimine, Bolu Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza, sağladığı imkan ve güçten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca, TOKİ Başkanımız Ergün Turan, TOKİ'de görev alan hemşehrimiz Gürol Konyalıoğlu'na Bolu'nun önemli bir sorununu çözüme kavuşturmaya yönelik katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Projenin Bolumuza, Sanayi esnafımıza ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."