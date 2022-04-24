Yıllardır onurla gururla doğruyla hep sizin yanınızdayız

Haber: Okay Özcan

23 Nisan 2001 tarihinde kurulan Olay Gazetesi, yayın hayatını 2016 yılında Bolu Gündem Gazetesiyle birleşerek adını Olay Gündem Gazetesi olarak bu güne kadar sürdüren, eski adıyla Bolu Olay Gazetesi 21 yaşına; eski adıyla Bolu Gündem Gazetesi ise 33 yaşına girdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1923 yılında Türkiye ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kurulan Bolu Olay Gazetesi, 21. yaşını da doldurmuş oldu.

Her iki gazetenin kurulmasıyla birlikte Bolu Olay Gündem Gazetesi adını alan ve Bolu’nun amiral gemisi olarak bilinen gazetemiz siz değerli okurlarıyla hiç yılmadan, korkmadan, doğrudan şaşmadan, hep haklının yanında olup haksızın karşısında durmanın onur ve gururuyla yayın hayatına devam ediyor, yılmadan da devam edecektir.

İlimizde sadece yazılı basın olarak değil; anlık, sıcak, doğru ve gerçekçi haberlerimizle Bolu Gündem ve Bolu Olay internet sitleri başarıdan başarıya koşmanın heyecanını hep yüreklerimizde hissettirmeye devam ediyor. Siz değerli okurlarımız iyi ki varsınız, bizlerde sizler için hep var olacağız. Gazetemizin imtiyaz sahibi Erhan Beykoz, Genel Yayın Yönetmeni H. Hüseyin Aykan ve yazı işleri ailesi olarak her zaman Bolu ve Bolulu vatandaşlar için var olmayı sürdüreceğiz.