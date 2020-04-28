Yıllardır sokak lambaları yok



Haber: C. Kutay Aykan

4 yıl önce 2 PKK’lı teröristin öldürülmesi ve bir polis memurunun yaralanmasıyla gündeme gelen Paşaköy Mahallesi Berberler Sokakta bulunanPaşakent Sitesi, son günlerde sokak lambalarının bulunmaması nedeniyle zor duruma düştü. Site sakinleri, 6-7 yıldır site içerisine sokak lambalarının yanması için direk bile dikilmediğinden yakındılar.

Site yönetimi ve site sakinleri sorunlarını şöyle dile getirdiler; “Yıllardır sitemizin içerisinde sokak lambası bulunmuyor. Akşamları ve geceleri evlerimizden dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Adam kesseler kimsenin ruhu duymaz. Ayrıca çöp sorunu da çekiyoruz. Lambalar nedeniyle Belediyeye gidiyoruz, bizi Sedaş’a yönlendiriyor. Sedaş’a gidiyoruz, Belediyeye yönlendiriyor. Üvey evlat muamelesi görüyoruz. Korkumuzdan doğru dürüst uyku bile uyamıyoruz. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bu sitemizde, çocuklarımız bile korkar durumda. Bir an önce site içerisine sokak lambalarının takılması ve direklerin dikilmesini bekliyoruz” dediler.