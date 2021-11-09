Yıllık 930 milyon indirim sağlanacak



Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamasıyla, faturalarda aktif enerji tüketim bedeli üzerinden toplam yüzde 2,7'lik indirim yapılacak.

Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Faturalarda aktif enerji bedeli üzerinden alınan bu iki kalemin yüzde 18'lik KDV etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3,2'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Aktif enerji bedeli ise abonenin tükettiği enerji miktarının birim fiyatla çarpılmasından elde ediliyor.

Türkiye'nin elektrik tüketimi son bir yılda yaklaşık 241 milyar kilovat saati buldu. Söz konusu toplam tüketimin, 60,8 milyar kilovat saatlik kısmı mesken, 107,5 milyar kilovat saatlik bölümü sanayi ve 58,7 milyar kilovat saati de ticarethane abonelerinden oluştu. Geriye kalan miktar ise tarımsal sulama ve genel aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

Mesken abonelerinde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik fiyat tarifelerine göre, ortalama bir kilovat saate ödenen aktif enerji tüketim bedeli 47,77 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, meskenlerdeki yıllık 60,8 milyar kilovat saatlik tüketim göz önünde bulundurulduğunda, meskenlerden elde toplam edilen aktif enerji bedeli 2,9 trilyon liraya ulaşıyor.

Bu rakam üzerinden KDV dâhil toplam yüzde 3,2'lik TRT payı ve Enerji Fonu kesintisine gidiliyordu. Söz konusu kalemlerin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin faturalarında yaklaşık 930 milyon liralık indirim yapılmış oldu.

Sayıştay raporuna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçen yıl Enerji Fonu kapsamında toplam 1 milyar 2 milyon 652 bin 256 lira aktarılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'na göre ise TRT, geçen yıl 1,2 milyar lira enerji payı geliri elde etmişti.