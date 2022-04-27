Haber: S. Özge Yücel

Derneğin Genel Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yüz yıl önce, Divanı Harbi Örfi adı verilmiş Saray’ın düzmece mahkemesi Nemrut Mustafa Divanı’nın; masum olduğu gün gibi ortada olan Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey’i emperyalist işgalcilere kurban ettiğini ve zerre utanmadan Atatürk ve Kuvayı Milliye kahramanlarını idama mahkum ettiğini yaşadı bu millet…”

“VİCDANLAR KANADI!”

“Milletimizin gördüğü en özgürlükçü ve demokratik anayasa olan 1961 Anayasası’nı boğazlayan 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin düzmece mahkemelerinin; fidanlarımızı darağaçlarında katlettiğini, on binlerce vatanseverin yaşamlarını kararttığını, ulus olma bilincimize, ulusal birliğimize acımasız darbeler vurduğunu da yaşadık yıllar sonra…”

“SESSİZ ÇIĞLIKLARLA KANADI VİCDANLAR!”

“On yılların ardından, bu kez de FETÖ yargısının; Ordumuz’a, devletimize kumpas kurduğunu, şerefli komutanlarımızı, ülkemizin yüz akı aydınlarımızı, namuslu bürokrat, akademisyen, yazar ve düşünürlerimizi zindanlara doldurduğunu yaşadık milletçe…”

“YİNE KANADI VİCDANLAR!”

“Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, adaletin mülkün (devletin) temeli olduğunu, anayasalarımıza, yasalarımıza, meclisimizin ve mahkemelerimizin duvarlarına yazıyor, ama tam olarak hayata geçiremiyor, evrensel hukuka ve Kuvvetler Ayrılığı ilkesine tam bağlı bir Hukuk Devleti güvencesine kavuşamıyoruz bir türlü...”

“NE ACI!”

“Ve yine kanadı vicdanlar! Beraat edilmiş davalar ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanırsa, ömrünü hukuksuz kent rantları ile mücadeleye adamış, acımasız düzenin sayısız masum kurbanlarının savunmalarını üstlenmiş, şehir plancılığı biliminden başka uğraş bilmemiş pırıl pırıl insanlar tek bir somut delil olmadan 18 yıl toplumdan ve bebelerinden koparılırsa elbet kanar vicdanlar…”

“UMUTSUZ DURUMLAR YOKTUR, UMUTSUZ İNSANLAR VARDIR. BEN HİÇBİR ZAMAN UMUDUMU KAYBETMEDİM.” diyor Mustafa Kemal Atatürk! Mustafa Kemal’in Askerleriyiz biz! Yılmayacağız, susmayacağız, asla umutsuz olmayacağız, milletimize güveneceğiz, hukuka ve demokrasiye sımsıkı sarılacağız ve hep birlikte kavuşacağız aydınlık yarınlara…”