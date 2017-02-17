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17 Şubat 2017 Cuma
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    • Yılmaz, 112 ekibin isteğine kayıtsız kalmadı

    Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2017 Mayıs ayında Çek Cumhuriyetinde 21’ncisi düzenlenecek olan Rally Rejviz yarışmasında ülkemizi temsil edecek Bolu Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) ekibine destek sözü verdi.

    17 Şubat 2017 Cuma 09:31
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    Yılmaz, 112 ekibin isteğine kayıtsız kalmadı

    BASIN BÜLTENİ

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Kültür İlköğretim Okulu’nda, okul aile birliğinin daveti üzerine hasta ziyaretine gelen ekiple kahvaltıda bir araya geldi. 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Dr. Olgu Küçan, Sağlık İl Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal, bazı kurum müdürleri ve AK Parti teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu kahvaltı programında Bolu Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) ekibi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

    Dr. Küçan: “Sizlerden destek istiyoruz”

    Dr. Küçan, Bolu Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) ekibinin Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil eden yarışma ekibi olduğunu ve 2’si doktor, 1’i sağlık personeli olmak üzere 3 kişiden oluştuğunu söyleyerek, “2014-2016 yılları arsında Çek Cumhuriyeti’nde Uluslararası Ambulans Rallisi ve medikal müdahale yarışması düzenlendi. Türkiye’yi temsilen de bu yarışmaya Bolu 112 ekibi gitti. Ekibimiz, 2016 yılında Çek Cumhuriyetinde düzenlenen Rally Rejviz yarışmasının “uluslararası doktorlu ekip kategorisinde 2’ncilik başarısı elde etti. Bu başarıyı da kendi imkânlarımızla elde ettik. 2017 Mayıs ayında Çek Cumhuriyetinde 21’incisi düzenlenecek Rally Revis yarışmasına ülkemizi temsilen tekrar katılacağız. Bu konuda sizlerden destek istiyoruz” dedi.

    Başkan Yılmaz kayıtsız kalmadı

    112 ekibi tarafından hazırlanan dosyayı inceleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’da Dr. Küçan’ın taleplerine kayıtsız kalmayarak, “Sizi kutluyorum, desteğe hazırız.” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz, 2017

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