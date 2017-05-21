Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz üniversite öğrenimini tamamlayan Afrikalı öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Kredi Yurtlar Kurumu Abant Yurdu Konferans salonunda düzenlenen tören de bir konuşma yapan Başkan Yılmaz öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Başkan Yılmaz, “Sevgili gençler Türkiye’yi seçtiniz ve şehir olarak Bolu’ya geldiniz. Artık okulunuzu bitirip geriye döneceksiniz. Öncelikle Bolu’da edindiğiniz arkadaşlıkları hiç unutmamanızı sizlerden istiyoruz” dedi.

Yıllar sonra birçok kişinin kendi ülkelerinde farklı konumlara geleceğini ifade eden Başkan Yılmaz ayrıca şöyle konuştu: “Eğer kendinize güvenir ve ülkenizde buralarda edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri orda kendinize güvenerek hareket eder ve kurumlarınızda doğru hareket ederseniz 20 -30 sene sonra sizleri Belediye başkanı, milletvekili veya çok üst makamlarda görebileceğiz. Siz isterseniz Allah’ın hazinesi çok geniş. Küçük şeyler istemeyin. Hep büyük şeyler isteyin. Ben yürekten şuna inanıyorum. Önümüzdeki süreç sizlerin süreci olacak. Burada da kendine güvenen kim varsa onların çok iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Burada geçirdiğiniz günleri Bolu’yu ve Türkiye’yi unutmayın. Hayatınızdan başarılar diliyorum.”



