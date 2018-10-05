HABER:Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Üyesi, CHP Grup Başkanvekili ve Bolu Belediye Başkan Aday Adayı Erhan Beykoz’un hafta başı Merkez TV’de katıldığı bir televizyon programında , “Bolu çevre iller arasında en pahalı içme suyunu tüketiyor. Bunu Bolu Halkına reva görenler utanç duymalıdır. Belediye içme suyuna en az % 20 indirim yapması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

Erhan Beykoz’un bu çıkışı sonrasında belediye meclisi ekim ayı 1. oturumunda gündem dışı olarak meclisin önüne içme suyu fiyatlarında % 10 indirim yapılması öngörülen tasarı getirildi. Tasarıyı memnuniyet verici olarak karşılayan Erhan Beykoz mecliste söz alarak indirim miktarının % 10’dan % 20’ye çıkarılması gerekir demesi üzerine, Başkan Alaaddin Yılmaz’ın, “bekara karı boşamak kolaydır. Sen gelirsen indirimi % 20 yaparsın” demesi mecliste soğuk bir ortam oluşturdu.

Başkanın bu sözüne, “Siz endişe buyurmayın sayın başkan biz gelince çok daha güzel işler yapacağız. Mesela, Bolu çevre iller arasında en pahalı suyu, en pahalı otopark ücretini ve yüksek cezaları ödeyen il olmayacak” dediği öğrenildi.

Fiyat ayarlamasını yetersiz olmasına karşın olumlu bir yaklaşım olarak gören CHP’li belediye meclis üyelerinin tamamı önergeye kabul oyu vererek su fiyatlarında yapılan % 10’luk indirimin oy birliği ile kabul edilmesini sağladı.