Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’nda diğer belediye başkanları ile bir araya geldi. Yönetim Kurulu’nun önemli kararlar aldığı toplantıda, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz diğer başkanlarla deneyimlerini paylaştı. Yılmaz açıklamalarında ekonomik belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, tecrübelerin paylaşımı ile edinilecek deneyimin gerek kişisel gelişim gerekse hizmet noktasında artı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Toplantıya katılan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi gibi işbirliği ve deneyim paylaşımının önemine değindi. Kurulun çok önemli çalışmalara imza attığının da altını çizen Düzce Belediye Başkanı Keleş daha sonra bilimsel araştırmalar yaparak kurul çalışmalarına katkıda bulunulmasını istedi.