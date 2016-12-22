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    • Yılmaz bölge toplantısına katıldı

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi tarafından Bursa’da gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetimler 1. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 07:38
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    Yılmaz bölge toplantısına katıldı
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    Haber; ERDAL TANRIVERDİ

    Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Grand Swiss-Bellhotel Çelikpalas Otel’de düzenlenen programda Başkan Yılmaz’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile Bilecik, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova belediyelerinden başkanlar ve belediye temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediyelerin bürokratları da yer aldı.

    FAYDALI BİR TOPLANTI

    Gerçekleşen program sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, faydalı bir toplantı yapıldığını kaydederek, “Marmara Bölgesi ve yakın çevresinde hizmetlerini sürdüren yerel yönetimlerin temsilcileri olarak Bursa’da bir araya geldik. Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu, milletvekillerimiz, değerli büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte yerel yönetimlerde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik. AK Parti Genel Merkezimiz yerel yönetimler arasında bir sinerji oluşturulmasına büyük önem veriyor. Bu doğrultuda belirli periyotlarla bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulunuyoruz” diye konuştu.

    BÜYÜK TÜRKİYE

    Başkan Alaaddin Yılmaz, “Bu seferki buluşmamızın ana teması ‘Şehir Şehir Büyük Türkiye’ idi. Gerçekten Bolu özelinde değerlendirdiğimizde, AK Parti belediyeciliğinin tüm izlerini Bolu’da hissettirmiş durumdayız. Siyasetimizin merkezine aldığımız Bolulu hemşerilerimizin destek ve talepleri doğrultusunda birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Barajlar, HES’ler, yeni yaşam alanları, meydanlar, duble yollar, alternatif güzergahlar, köprüler, katlı otoparklar, yeni spor alanları, birbirinden estetik görünüme sahip kültür yatırımları, Kongre Merkezi ve hülasa hayata geçirilmiş geçirilecek tüm projelerle Bolumuzun geleceğini inşa ediyoruz” dedi.

    KRİTİK ZAMANLAR

    Güçlü şehirlerin güçlü Türkiye’yi oluşturacağı vurgusunda bulunan Yılmaz, “Türkiye çok kritik zamanlardan geçiyor. Ayrım gözetmeksizin her bir fert çok çalışarak, sorumluluklarımızı yerine getirerek, güçlü şehirlerden büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmeliyiz. Bu konuda biz belediye başkanlarının sorumlulukları elbette yüksek. Ancak biz bir an olsun rehavete kapılmadan, aynı gayret ve hızla projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. AK Parti belediyeciliği bir anlamda proje belediyeciliği anlamına gelir. Bizim hareketimiz gücünü sürekli kendisini yenilemesinden, geçmişten aldığı gücü geleceğe taşımasını bilmesinden alıyor. Biz yerel yöneticiler olarak inşallah tüm tecrübe ve birikimimizi, hemşerilerimizin talep ve önerileri öncülüğünde yeni projelerde birleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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