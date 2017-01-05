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05 Ocak 2017 Perşembe
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    • Yılmaz: “Büyük hedeflerimiz için yola devam”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu’nun hedefleri için katkı sağlayan ve bu doğrultuda destek veren Türkiye’nin her köşesindeki Bolululara teşekkür ederek, “Bu yol uzun; durmak yok, büyük hedeflerimiz için yola devam” dedi.

    05 Ocak 2017 Perşembe 15:06
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    Yılmaz: “Büyük hedeflerimiz için yola devam”

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Başkan Yılmaz’ın konuyla ilgili mesajında ise şu ifadelere yer verdi “Tabiatın Kalbi Bolumuz, marka şehir olma hedefiyle, refah ve huzur dolu bir geleceğe kararlılıkla ilerliyor. Kentimizin gelişme ve büyüme yolundaki azimli adımları, halkımızın ve birlikte yürüdüğümüz dostlarımızın özverili destekleri ile her geçen gün hız kazanmaktadır. Bolu’yu, Türkiye ve dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmek, doğa dostu sürdürülebilir yatırım projeleri ile örnek bir kent dokusu ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Türk dünyasının ortak değerlerine ev sahipliği yapan Bolumuzun dünyanın yaşanabilir 10 kenti arasında yer almasıdır. Bu gelecek vizyonumuzun canlı tutulmasında yüreği bizlerle aynı heyecanla çarpan, hedeflerimize ulaşmamız için ortak akıl ve kardeşlik düsturu içinde bizlerle beraber hareket ederek gücümüze güç katan, gelecek kuşaklara ilham olacak bir tarih yazmamızı sağlayan hemşerilerimize, muhtarlarımıza, İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm dernek, federasyon, sivil toplum örgütü ile oda yönetici ve üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yol uzun; durmak yok, ‘büyük’ hedeflerimiz için yola devam”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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