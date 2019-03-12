Yılmaz çalışmalarına devam ediyor

Haber: Esra Öztürk

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine az bir süre kala çalışmalarına son sürat devam eden Tabaklar Mahallesi Muhtar Adayı Selen Yılmaz kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Mahallede çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağını söyleyen Yılmaz, “Kapı kapı dolaşıp mahalle halkımızla bir araya geliyoruz. Projelerimizi ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. İstedikleri an bana ulaşacaklarını, her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında yanlarında olacağımı söylüyorum. Onlarda sağolsunlar bana karşı teveccüh gösteriyorlar çok nazik davranıyorlar evlerine buyur edenler bile var. Elimden geldiğince kimsenin davetini geri çevirmiyorum. İnsanların yüreğine dokunmak, ailelerinden birisi olmak en büyük arzum. Çok güzel ve olumlu tepkiler alıyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. Buradan herkese gösterdiği nezaket için çok teşekkür ediyorum” dedi.