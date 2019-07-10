Yılmaz dönemi denetlenecek

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşiminin ana gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu. Dilek ve temenniler kısmında Belediye Meclisini bilgilendiren Başkan Özcan, basına yansıyan haberler üzerine belediyede bulunan müfettişlerle ilgili konuştu. Özcan konuyla ilgili olarak verdiği bilgide, “Belediyemizde müfettiş var. Ama bu sefer gelen müfettiş benim veya yönetimimin icraatlarını denetlemek için değil geçmiş dönemi, yani 2014-2019 dönemini, denetlemek için gelen bir müfettiş ve ekibi söz konusu” dedi.