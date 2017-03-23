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23 Mart 2017 Perşembe
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    • Yılmaz, Dünya Su Günü etkinliğine katıldı

    Doğa Koleji’nde "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle düzenlenen programa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’ya birlikte katıldı.

    23 Mart 2017 Perşembe 13:34
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    Yılmaz, Dünya Su Günü etkinliğine katıldı

    Haber: BMA

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Doğa Koleji’nde düzenlenen “22 Mart Dünya Su Günü” programına katıldı. Başkan Yılmaz, “Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Şuan Bolu’nun gelecekteki su ihtiyacıyla ilgili çalışmamız bitti, bir milyon nüfusun su ihtiyacını garanti altına altık. Gelecekte Türkiye, hatta dünya su sıkıntısına girse bile Bolu asla sıkıntı yaşamayacaktır” dedi.

    Program açılışının ardından salonu dolduranlara hitap eden Yılmaz, geleceğin en büyük probleminin su olacağını, su savaşlarının yaşanacağını belirtti. Görevi devraldığı 2004 yılında Boluluların arsenikli kuyu suyunu içtiğini hatırlatan Yılmaz, “Su problemini çözmemiz lazımdı. Önce Gölköy Barajını içme suyu haznesi olarak kullanıp temiz içme suyu arıtma tesisi yaparak Bolu’nun su ihtiyacını karşılamak istedik. Kolay olmadı ancak şuan temiz su arıtma tesisimiz bitti ve Bolu’nun su ihtiyacını oradan karşılıyoruz. Eski suların tamamını da kullanmıyoruz. Ayrıca şehir merkezindeki su şebekesinin tamamını da yeniledik” diye konuştu

    “Karadere suları için çalışıyoruz”

    Gölköy’deki suyun çok kaliteli olmadığını ve maliyetli olduğunu belirten Yılmaz, “Tam altı tane pompa ile arıtma tesisine basıyor, orada arttıktan sonra da şehre veriyoruz. Daha sonra Çele Barajı diye bir proje üzerinde çalışmaya başladık. Bu bölge daha az kirletilen bir bölge. Tabi bu işin projenin uygulama aşamasına gelinene kadar da DSİ’nin en az 5 yıl ölçüm yapması ve bunu projelendirmesi lazımdı. Bunun üzerine Karadere sularına yöneldik” şeklinde konuştu.

    Karadere sularının hem Hasanlar Barajı’na hem de İSKİ’ye tahsis edilmiş sular olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

    “Bu sular kırmızı benekli alabalıkların yaşadığı özel sulardı. Bunların önce tahsisini almamız gerekiyordu. Ve bir başka yere tahsis edilmiş suyun yeniden tahsisini almak mümkün değildi. Ömrümüzü bu suların Bolu’ya kazandırılmasıyla ilgili mücadeleye verdik. Hukuken pek mümkün olmayan bu suları Bolu’ya tahsis etmeyi başardık. Şuan o suları şehir merkezine getirmek için tünel açıyoruz. Bolu Dağı tünelinden daha uzun bir tünel inşa ediyoruz. Uzunluğu 3 bin 624 metre olan tünelin şu an bin 700 metresini tamamladık. İnşallah tünel bittiğinde ve o su geldiğinde artık memba suyu bizim musluklarımızdan akacak. Ayrıca DSİ’de Çele Barajını kendi projesi haline getirdi. Ve yakında yapımına başlanılacak. Çele Barajı tek başına Bolu’nun su ihtiyacını karşılıyor. Karadere suları da tek başına Bolu’nun su ihtiyacını karşılıyor. Bir de yürürlükte olan Gölköy Barajı var.”

    “Bolu asla su sıkıntısı yaşamayacak”

    Yılmaz, ayrıca Bolu’nun gelecekte su problemi yaşamayacağını da belirterek, “Bolu’nun nüfusu gelecekte 350 bini geçmeyecek hesaplamalara göre. Tabii olası bir İstanbul depremi nedeniyle buraya bir göç olur mu bilinmez, bunları da hesaplamaya çalışıyoruz. Şuan Bolu’nun gelecekteki su ihtiyacıyla ilgili çalışmamız bitti, bir milyon nüfusun su ihtiyacını garanti altına altık. Gelecekte Türkiye, hatta dünya su sıkıntısına girse bile Bolu asla sıkıntı yaşamayacaktır” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Doğa, Koleji’nde, &quot;22, Mart, Dünya

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