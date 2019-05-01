Yılmaz, işçilere destek verdi

Haber: C. Kutay AYKAN

İşten çıkartılan işçiler ile Hizmet İş Sendikası üyeleri Belediye binasının kapısına üzerinde, “Söz namustur” yazılı siyah çelenk bıraktılar. İşçilere 15 yıl AK Partiden Belediye Başkanlığı yapan Alaaddin Yılmaz’da destek verdi.Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan ve CHP’li Belediye Başkanı olan Tanju Özcan tarafından işten çıkartılan 97 işçi 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını buruk kutladı. İşten çıkartılan işçilere Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Kastamonu ve Sakarya illerinden gelen Hizmet İş Sendikası üyesi işçilerde destek verdi. İşten çıkartılan işçilerin geri dönmesi için açılan imza defterine imza veren AK Parti eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’da destek verdi.

Belediye binası önünde çadır kurarak eylem yapan işçilere destek vermek için Bolu’ya gelen Hizmet İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy şunları söyledi; “Bolu Belediyesinde işten çıkartılan 97 emekçinin işe geri alınması için buradayız. Bu gün 1 Mayıs’ta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Noter huzurunda verdiği, ‘Hiçbir emekçiyi işten çıkartmayacağım’ şeklinde taahhüdünü yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Özcan gittiğin yol yol değil. Liyakatiyle çalışan emekçileri mağdur etmeye hakkınız yok. Sizi kınıyor ve tekrar uyarıyoruz” dedi.

İşçiler konuşmaların ardından toplu halde üzerinde; “Söz namustur” yazılı siyah çelengi belediye binasının kapısına bıraktılar. İşten çıkartılan kadın işçilerde üzerinde, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Kuran-ı Kerim öperken ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ile Söz namustur” yazılı pankart açtılar.