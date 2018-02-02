Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1. Birleşim toplantısında söz alarak konuşan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Erhan Beykoz, belediyede çalışan taşeron işçileri hakkında Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a soru sordu. Beykoz, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Belediye İş Sendikası Başkanı Sinan Ay’ın, belediye’de taşeron olarak çalışan işçilerin Hak İş sendikasına geçmeleri için tehdit edildiği iddialarına gerçeği yansıtıp yansıtmadığının açıklanmasını istedi.

“SENDİKALARLA YAPILAN SÖZLEŞMELERLE BOLU BELEDİYESİ SENDİKAYA SATILMIŞTIR”

Bu soru üzerine konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sendikaları ve sendikacıları sert sözlerle eleştirdi. Başkan Yılmaz; “ Sendikaları ve sendikacıları hiç sevmem. Çünkü Belediye Başkanı olduğumda sendikalarla yapılan sözleşmelerle Bolu Belediyesi Sendikaya satılmıştır. 15 yıl içerisinde biraz makul hale getirmeye çalıştık. Ama ne kadar makul hale getirirsek getirelim Belediye satılmıştır. Bir insan belediye de çalıştığı zaman maaşını alıyor, belediyeye hiç gelmese hafta sonu mesaiye kalsa daha fazla para kazanıyor. Çünkü sendika sözleşmeleri öyleydi bire 3 civarında alıyordu. Onun için biz tamamen cumartesi Pazar çalışmalarını Belediye işçileriyle yapmamaya başladık. İzzet Baysal Fabrikasını bu sendikalar yüzünden kapattım” dedi.

“BU YAPILARIN İŞÇİYİ VE GELECEĞİ DÜŞÜNDÜĞÜNE İNANMIYORUM”

Açıklamasının devamında Başkan Yılmaz; “Bu yapıların işçiyi ve geleceği düşündüğüne inanmıyorum. Bunlar ya tamamen siyaset ya da şov yapıyor. Benim düşünceme göre başka bir şey yapmıyorlar. Dünyada sendikalar işçiyi ve kurumu düşünür. Bunlar ise ne işçiyi nede kurumu düşündüklerini sanmıyorum. Geçtiğimiz zamanlarda işçi çıkartmak zorunda kaldım. O zamanlarda iki ay ücretsiz izin talep etmiştim. O dönemde işçiyi düşünen olmadı ve yine olan işçilere oldu. Zavallı işçilerde he seçim döneminde bana karşı kullanıldı. Onun için kusura bakmasın sendika yöneticileri. Herkeste edebini takınsın. Bolu Belediyesinde çalışan Başkan Yardımcıları ve Müdürler ne yaptığını bilir. Hiç kimse oradaki insanları kendi emellerine yönelik kullanmaya kalkmasın. Sendikalarının bugüne kadar Bolu Belediyesine faydası olduğuna inanmıyorum. Bolu Belediyesini sendikal faaliyetler anlamında yapılan anlaşmalarla katletmişlerdir. Kuyruğu sıkışan viyaklayacaktır. Ama doğru iş yapanın biz her zaman yanında oluruz. Bizim bu zamana kadar işçilerle bir problemimiz olmadı” diye konuştu.