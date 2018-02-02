banner133

banner101

02 Şubat 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yılmaz; “Kuyruğu sıkışan viyaklayacaktır”

    Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1. Birleşim toplantısında CHP üyesi Erhan Beykoz’un Belediye İş Sendikası Başkanı Sinan Ay’ın, belediye’de taşeron olarak çalışan işçilerin Hak İş sendikasına geçmeleri için tehdit edildiği iddialarını gündeme getirdi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bunun üstüne sendikalara ve sendikacılara esti gürledi.

    02 Şubat 2018 Cuma 14:05
    Bu haber 741 kez okundu
    Yılmaz; “Kuyruğu sıkışan viyaklayacaktır”

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1. Birleşim toplantısında söz alarak konuşan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Erhan Beykoz, belediyede çalışan taşeron işçileri hakkında Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a soru sordu. Beykoz, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Belediye İş Sendikası Başkanı Sinan Ay’ın, belediye’de taşeron olarak çalışan işçilerin Hak İş sendikasına geçmeleri için tehdit edildiği iddialarına gerçeği yansıtıp yansıtmadığının açıklanmasını istedi.

    “SENDİKALARLA YAPILAN SÖZLEŞMELERLE BOLU BELEDİYESİ SENDİKAYA SATILMIŞTIR”

    Bu soru üzerine konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sendikaları ve sendikacıları sert sözlerle eleştirdi. Başkan Yılmaz; “ Sendikaları ve sendikacıları hiç sevmem. Çünkü Belediye Başkanı olduğumda sendikalarla yapılan sözleşmelerle Bolu Belediyesi Sendikaya satılmıştır. 15 yıl içerisinde biraz makul hale getirmeye çalıştık. Ama ne kadar makul hale getirirsek getirelim Belediye satılmıştır. Bir insan belediye de çalıştığı zaman maaşını alıyor, belediyeye hiç gelmese hafta sonu mesaiye kalsa daha fazla para kazanıyor. Çünkü sendika sözleşmeleri öyleydi bire 3 civarında alıyordu. Onun için biz tamamen cumartesi Pazar çalışmalarını Belediye işçileriyle yapmamaya başladık. İzzet Baysal Fabrikasını bu sendikalar yüzünden kapattım” dedi.

    “BU YAPILARIN İŞÇİYİ VE GELECEĞİ DÜŞÜNDÜĞÜNE İNANMIYORUM”

    Açıklamasının devamında Başkan Yılmaz; “Bu yapıların işçiyi ve geleceği düşündüğüne inanmıyorum. Bunlar ya tamamen siyaset ya da şov yapıyor. Benim düşünceme göre başka bir şey yapmıyorlar. Dünyada sendikalar işçiyi ve kurumu düşünür. Bunlar ise ne işçiyi nede kurumu düşündüklerini sanmıyorum. Geçtiğimiz zamanlarda işçi çıkartmak zorunda kaldım. O zamanlarda iki ay ücretsiz izin talep etmiştim. O dönemde işçiyi düşünen olmadı ve yine olan işçilere oldu. Zavallı işçilerde he seçim döneminde bana karşı kullanıldı. Onun için kusura bakmasın sendika yöneticileri. Herkeste edebini takınsın. Bolu Belediyesinde çalışan Başkan Yardımcıları ve Müdürler ne yaptığını bilir. Hiç kimse oradaki insanları kendi emellerine yönelik kullanmaya kalkmasın. Sendikalarının bugüne kadar Bolu Belediyesine faydası olduğuna inanmıyorum. Bolu Belediyesini sendikal faaliyetler anlamında yapılan anlaşmalarla katletmişlerdir. Kuyruğu sıkışan viyaklayacaktır. Ama doğru iş yapanın biz her zaman yanında oluruz. Bizim bu zamana kadar işçilerle bir problemimiz olmadı” diye konuştu. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Şubat, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Gazeteciliğin prestiji yüzde bir”?Sahi mi?...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİRİNİN BÖYLE OLMUYOR DEMESİ LAZIM !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel CHP 36. Olağan Kurultayına doğru
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANLAYANA
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - İZMİR BELEDİYE BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura KARAFIRTINA MÜSABAKAYA DAMGASINI VURDU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BURAK ASAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Vicdani Değerlerin Çelişmesi
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TİTANİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SANATTA BİREYSELLİK VE TOPLUMSALLIK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MERAL AKŞENER’İ DİNLERKEN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129