Haber: Ceylan Beykoz

Yılmaz, Arasta Projesi hakkında açıklamalarını yaparken mimar ve mühendislere ateş püskürdü. Yılmaz, mimar ve mühendislerin kendisini anıt katili ilan ettiklerini söyleyerek “Bu hikaye ilk olarak Necdet Gören ile başladı. Sonra burada ki mimar ve mühendisler sağ olsun beni Ankara dahil olmak üzere her yere böyle yansıttı. Mimar ve Mühendisler Odası hala yaptığımız işleri takip ediyor. Bunun sebebi ise burada ki fırıldaklar. Benim tarihi dokulara sahip çıktığım kadar kim sahip çıkıyor. Bolu’daki fırıldaklar hala iş yapabiliyorsa bu benim enayiliğimden. Bolu’ya ihanet kim olursa olsun hatta ben olsam bile bu şehri terk etsin. 13 yıl sonra ilk defa böyle bir çalışma için izin alabildik” ifadelerini kullandı.