banner133

banner101

28 Ekim 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yılmaz, Off-Road aracı kullandı

    Türkiye Trial Şampiyonası'nın Bolu'da gerçekleştirilen 6. ayak yarışlarının sembolik startı verildi. Gerçekleştirilecek olan altıncı ve son ayak ile 2017 yılı yarışları tamamlanmış olacak.

    28 Ekim 2017 Cumartesi 14:45
    Bu haber 65 kez okundu
    Yılmaz, Off-Road aracı kullandı
    Foto galeriye git

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle düzenlenen şampiyona kapsamında Bolu Valiliği önünde hazırlanan özel parkurda çıkış yapıldı. 5 takım'dan oluşan yarış ekibinin yaptığı gösteri çıkışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan, yarış tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şampiyonanın açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun spor, sağlık, gençlik ve turizm kenti olması için çalıştıklarını anlatarak, "Bu amaca yönelik çaba harcıyoruz. Sporun her branşının kamp merkezi Bolu olacak. Şu an ise çok önemli off-road pistleri yaptık. Uluslararası çapta bir piste sahibiz. Şu anda Türkiye Şampiyonası'nın son ayağı burada yapılacak." diye konuştu.

    Yılmaz, tüm spor branşlarının federasyon başkanlarını Bolu'ya davet ettiklerini belirterek, "Onlarla kendi federasyonlarının Bolu'daki problemlerini ve çözüm yöntemlerini tartışacağız. Bu amaca yönelik olarak tüm çalışmalarımızı adım adım sürdürüyoruz. Bunu hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

    BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan da, Türkiye Trial Şampiyonası'nın son ayağının Bolu'da gerçekleştiğini kaydederek, "Bolu'muzun spor kenti olması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 5 takım, 10 araç katılıyor. Yarış alanında gösteri de yapılacak. Buradan çıkacak sonuçla Türkiye şampiyonu belli olacak." dedi.

    Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yılmaz bir yarış arabasına binerek motorunu çalıştırdıktan sonra gösteri yarışının startını verdi. Yarışlar, Çakmaklar bölgesinde hazırlanan pistte devam edecek.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Trial, Şampiyonasının, Boluda, Gerçekleştirilen

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BOLUSPOR İÇİN ZORLU VİRAJ !
  • Mustafa Cop Mustafa Cop ESKİ VE YENİ“ LOGO” TARTIŞMALARINA “ BOLULULARDAN”YORUMLAR MI?...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Belediye gerçekten engellileri engelliyor
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YENİDEN YAPILANMA
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Türkiye İYİ Olacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129