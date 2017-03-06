Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Olay Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kasım Şahin'e, telefonda özel açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz şunları söyledi "Güneşer'in açıklamalarını medyadan öğrendim. Duruşmayı takip etmedim. Tugay Komutanı olması vesilesi ile aramızda bir diyalog vardı. Ama o olay adam oldu. O haindir dedik hala da haindir. O gece Jandarma Alay Komutanı ile birlikte oldu" dedi.

Başkan Yılmaz şok açıklamalarına şöyle sürdürdü "O gece, Jandarma Alay Komutanı ile Tugay Komutanı birlikte oldular. Bunlar şüpheli adamlardır. Onlar bizden yana değillerdir. Şüpheli adamlardır. Devlet, millet yan yanayken onlar neredeydi? Bunun hesabını versinler.Demek ki hain dedik hala haindirler" diye özel açıklamalarda bulundu.