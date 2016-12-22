HABER: Aysun BEYKOZ



“Milletimizin 15 Temmuz’daki kahramanlıkları ile ne kadar övünsek azdır”



Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul’da çıkan olaylarda şehit düşen Bolulu polis memuru Ozan Özen’in adı mezun olduğu lisenin kütüphanesine verildi.

Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kütüphane açılışına Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Laloğlu, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, şehidin babası Metin Özen, Boluspor Kulübü eski başkanı Emin Semercioğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Kanca, bazı kurum müdürleri ve okul yönetimi ile öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ının okunmasının ardından katılımcılara Şehit Polis Memuru Ozan Özen'in hayatını konu alan bir sinevizyon gösteri izletildi.

“Ona karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik”

Okul Müdürü Sevda Aşçıoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, "15 Temmuz’da birçok ferdimiz bu topraklara kök salmış medeniyetimizin sonsuza dek yaşaması için kendini feda etti. O gece ailemizden biri olan Ozan Özen’i de yavrusu gibi bağrına bastı Anadolu. Ozan bizden biriydi, bu sıralarda oturup her öğrencimiz gibi emaneti yüklenmenin anlamını kavramıştı. Biz de onun aziz hatırasını yaşatabilmek ve ona karşı olan sorumluluğumuzu bir nebze yerine getirmek için okulumuzun kalbine, kütüphanemize onun adını vermeyi kararlaştırdık" dedi.

“Ozan ölmedi, o içimde yaşayacak”

Demokrasi Şehidi Ozan Özen'in babası Metin Özen ise duygu dolu anlar yaşadığı programda okul yönetimine teşekkür ederek, "Oğlumuzun adını yaşatmak için okulumuzda açılan bu kütüphaneye ismini verdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ozan gerçekten polisliği isteyerek seçti. İstediğini de başardı. İstanbul’da göreve başladıktan bir yıl sonra şehit oldu. Bu şehitlik de ailemize nasip oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ozan ölmedi o içimde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Laloğlu da 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini lanetleyen konuşmasının ardından, okul yönetimi adına şehidin babasına plaket takdim etti.

“Böyle bir neslin devamı olmaktan gurur duyuyoruz”

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da konuşmasında Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ve bu uğurda şehitler verildiğini belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin şehitler sayesinde dimdik durduğunu belirterek "Şehitlerimizi geriye getiremeyiz ama onların adını yaşatabiliriz. Şehit ailelerine sahip çıkabiliriz. Milletimizin 15 Temmuz’daki gayretleri ve kahramanlıkları dolayısı ile ne kadar övünsek azdır. Böyle bir neslin devamı olmaktan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Hakkı Laloğlu, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve protokol üyeleri daha sonra Şehit Ozan Özen Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi keserek öğrencilerin hizmetine açtı.