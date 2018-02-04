Haber: Semih Baykal

Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mehmet Yılmaz ve Ahmet Yoltaş’ın kıyasıya mücadele ettiği kongrede kazanan belli oldu. Kapalı zarf usulü şeklinde gerçekleştirilen seçimde toplam 431 üye oy kullanılırken, 85 üye oy kullanmadı. Oylardan 427 geçerli, 2’si geçersiz ve 2’si boş zarf çıktı. Seçimde mevcut Başkan Mehmet Yılmaz 240 oy, Ahmet Yoltaş ise 187 oy aldı. Böylece rakibine 53 oy fark atan Mehmet Yılmaz, üyelerinin güvenini kazanarak Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı oldu. Seçiminin ardından Ahmet Yoltaş, Başkan Mehmet Yılmaz’ı tebrik ederek hemen salondan ayrıldı.