Yılmaz’dan Aksoy’a “HAKARET” davası

Haber: C. Kutay AYKAN

Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkanlığı döneminde 8 Mart 2019 tarihinde Belediye Meclis toplantısında, CHP’li Belediye Meclis üyesi Fahrettin Mustafa Aksoy’a yönelik, “Ahlaksız şerefsiz” demesinin ardından Aksoy’da aynı sözleri dönemin Belediye Başkanı Yılmaz’a bu sözleri iade etmesinin ardından gerginlik yaşanmıştı.

Bu olaydan sonra Alaaddin Yılmaz koltuğu CHP’nin adayı Tanju Özcan’a kaptırmış, Aksoy’da yeniden belediye meclis üyesi seçilmemişti. Ne var bu ikilinin yolları sosyal paylaşım sitesinde keşişti. Eski gazetecilerden İmdat Arslan, kendi özel hesabından sosyal paylaşım sitesinden; “Masal parkının adı değiştirilmeli ve Alaaddin Yılmaz adı verilmeli” diye paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımı gören eski CHP Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Mustafa Aksoy’da paylaşımın altına; “Yazık değil mi çocuklara, onlarda bir şey sanacaklar bu şerefsizi” diye yorum yazdı. Bu yorumun altına İşçi Partisi eski İl Başkanı Hakan Bakan’da; “Bırakın şu O.Ç.’yi” paylaşımında bulundu.

Bu olaylardan sonra Alaaddin Yılmaz ve avukatları devreye girerek, Aksoy ile Bakan hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesinde, “Hakaret” davası açıldı. Eski Başkan Yılmaz ise Hakan Bakan ilk duruşmaya katılmadı. Davalı olarak duruşmaya tek katılan Aksoy, kendini savunarak; “Başkan Yılmaz ile aramızda 8 Mart tarihinde gerçekleşen Belediye Meclis toplantısında bana yönelik Ahlaksız şerefsiz diye harekette bulundu. Bende bir siyasetçi olarak bu söylemin etkisinde kaldım ve istem dışı olarak o kelimeyi kullandım. Hakaret etme gibi niyetim yoktu. Tartışmaların etkisinde kalmıştım. Kendisiyle ilgili bir sorunum yoktur. Halen daha kendisiyle görüşürüm. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum” dedi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, diğer davalı Hakan Bakan’ın duruşmaya zorla getirilmesine ve duruşmanın da 26 Kasım 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.