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06 Ocak 2017 Cuma
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    • Yılmaz’dan hastalara moral ziyareti

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hasta ziyaretleri kapsamında son olarak altı (6) aileyi daha evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yılmaz ayrıca İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek acil şifalar diledi.

    06 Ocak 2017 Cuma 10:06
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    Yılmaz’dan hastalara moral ziyareti
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    HABER: Aysun BEYKOZ

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her hafta Perşembe günleri organize edilen Hasta Ziyaretleri kapsamında bu hafta altı (6) hastayı evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretlerinde hastalar ile yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Yılmaz, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını da sordu.

    Ev ziyaretlerinin yanı sıra İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek acil şifalar diledi.

    Başkan Yılmaz’a bu haftaki ziyaretlerinde, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Taner Laçin, Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erdem, Kamu Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Başkanı Erdal Dilekçi, Eğitim Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Nurcan Doğru Altay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve yönetim kurulu üyesi Gülşen Özdemir ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Emine Aydemir de eşlik etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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