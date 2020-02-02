Yılmaz’ın EDS’si(!) hizmete giriyor

Haber: N. Halid Altundal

Geçmiş dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın 2018’deki girişimleri ile ilimiz Bolu’ya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırılmıştı. Başvuru sonrası yine Alaaddin Yılmaz zamanında Bolu Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrası Bolu’da çeşitli bölgelere Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruldu. 6 milyon TL harcanan EDS’in tamamıyla aktif hale gelmesi için ise artık gün sayılıyor. Bolu Belediyesi ile Karayolları Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde onaylanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün onaylamasının ardından ise Bolu Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında yeni bir protokol daha imzalanacak ve sistem aktif hale geçecek.

“YILMAZ’IN BOLU’YA SON KAZIĞI”

Bolu’nun 6 milyon TL’sinin harcandığı sistem aktif bir şekilde denetim yapmaya Karacasu Yolu, Yumrukaya Köyü, Filiz Makarna ve Mudurnu Yolu dahil toplam 7 koridorda 17 Şubat gecesi itibariyle başlayacak. Sistemin aktif hale gelmesi ile birlikte trafik kurallarına uymayan sürücülere hız ve kırmızı ışık ihlali gibi hatalarda ceza kesilecek. Eski Başkan Alaaddin Yılmaz tarafından kurdurulan sisteme araç sahipleri “Yılmaz’ın Bolu’ya son kazığı” yorumları yaparken, sürücülerin sistemin kurulu olduğu koridorlarda bir hayli zorlanacağı düşünülüyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 15:34