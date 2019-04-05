Yılmaz’ın son kazığı

HABER:C.Kutay Aykan

Kültür Mahallesinde caddeyi resmen parselleyip satışını yapan eski Başkan Yılmaz mahalle halkının ayaklanmasına neden oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin yapıldığı gün belediyeden yolu satın alan şirket temel kazısına başlamasıyla ortaya çıkan inanılmaz olay görenlere ‘Bu kadarı da olmaz, pes artık” dedirtti. Cedde ortasında başlayan inşaat çalışmalarını belediyeye şikayete giden vatandaşlar, “cadde belediyenin malıdır. Burası imar değişikliği ile yol olmaktan çıkartıldı. Parsellenerek ihale ile satıldı” cevabını aldılar.

CADDEYİ SATTILAR

Kültür Mahallesinde bulunan Bolu Abant İzzet Batsal Üniversitesi (BAİBÜ) Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi arkasında bulunan Necdet Gören Caddesi ile Pınar Sokağın kesiştiği yolu imar değişikliği yaparak 3 parsel haline dönüştürüp satan Alaaddin Yılmaz adeta Türk Belediyeciliğinde çığır açtı. İlimizin en eski caddelerinden birisi olan Necdet Gören Caddesinin 750 metre karelik bölümünde imar değişikliği yapılarak yol kenarında bulunan parsellere dahil edildi. Üç parsel haline getirilen alan sesiz sedasız ihaleye çıkarılarak müteahhitlere satıldı. İhaleyi alan müteahhit firma 31 Mart seçimlerinin olduğu güne kadar inşaat çalışması yapmadı. Tam seçim günü ilk kazmayı vurulan firmaya mahalle halkı tarafından tepki yağdı.

ALTYAPI KAYDIRILDI

35 yıldır Bolu halkına hizmet veren Kalıcı Konutlar Bulvarı ile Kültür Mahallesini birbirine bağlayan Necdet Gören Caddesi altında yer alan su ve kanalizasyon şebekesi bile başka yere alındı. Caddenin altından geçen şehir alt yapısı su, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı parsellenip satılan bölümden caddenin diğer tarafına kaydırıldı. Cadde ortasında bulunan ortalama 30-40 yıllık ağaçlar ise kesilerek kamyonlara yüklenip götürüldü. Cedde ortasında bulunan ağaçlar kesilirken tepki göstermeye başlayan mahalle halkı kazı çalışması başlayınca neye uğradığını şaşırdı. Caddede bulunan ağaçların kesilmesine üzülen mahalleli koca cadde ortasında inşaat çalışması başlayınca nereye şikayet edeceğini bilemedi. Belediyeye koşan mahalleli acı gerçeği duyunca şok oldu.

TEAMÜLLERE AYKIRI

Seçim kararı alındıktan sonra ihaleye çıkılıp satışı yapılan caddenin tüm işlemlerinin teamüllere aykırı olarak yapıldığı belirtildi. Türkiye’de ilk kez bir ana arter caddenin imar planı değişikliği ile üçüncü kişilere satıldığını belirten uzmanlar kanunen mümkün olmaması gereken bu uygulamanın hemen iptal edilmesi gerektiği fikrinde birleştiler. Ayrıca seçim sathı mahalline girildiği bir dönemde yangından mal kaçırırcasına yapılan bu tür imar değişiklikleri ve büyük bedelli taşınmaz satışlarının teamüllere aykırı oldu belirtildi. Ocak ayı içerisinde tamamlanan satış prosedürünün etik olmadığı belirtildi. Ocak ayı içerisinde tamamlanan satış prosedürünün Yılmaz’ın başkan adaylığının belli olmadığı bir zamanda yapılmasının ahlaki olmadığı ileri sürüldü.

31 MART BEKLENDİ

İhaleyi alan inşaat firması Gerede Ceylanlar şirketinin söz konusu arsa için belediyeye üç milyon liranın üzerinde bir ödeme yaptığı öğrenildi. Belediyenin inşaat çalışmasının başlaması için en erken 31 Mart tarihini özellikle istediği ve İnşaat ruhsatını bu şartla verdiği iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 10:22