banner133

banner128

banner101

10 Mayıs 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yılmaz’ın sözleri üzerine Aksoy salondan çıktı

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2’inci Oturumunda, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın sözleri üzerine CHP Bolu Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, meclisi terk etti.

    10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:08
    Bu haber 421 kez okundu
    Yılmaz’ın sözleri üzerine Aksoy salondan çıktı

    Haber:  Aysun Beykoz

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs 2’inci Oturumu, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Plan Bütçe, Çeşitli İşler ve İmar Komisyonu’ndan gelen maddeler görüşüldü. CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy’un komisyondaki arkadaşlarının toplantılarda verilen kararların mecliste değiştiğini söyledi. Bunun üzerin Bolu Belediye BaşkanıAlaaddin Yılmaz komisyonları eleştirdi. Yılmaz, “Arkadaşları burada komisyon üyelerinin anlaşmazlıklarını anlamıyorum. Komisyon toplantılarında bir araya geldiğinizde bu meseleleri halletmeniz gerekiyor. Eğer bir görüş ayrılığınız varsa toplantınızda bir araya geldiğinizde deli gibi tartışıp bu fikir birliğinizi sağlamanız gerekiyor. Buraya gelip de burada tartışmanızın bir mantığı yok. Burada tekrar tartışmanız dedikodu gibi oluyor. Burada kimseye şov yaptırmam” ifadelerini kullandı.

    Bu sözlerin üzerine CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Plan – Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy meclis salonunu terk etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Mayıs, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CENNET BOLU’DA 28. “ŞÜKRAN GÜNLERİ”…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Milletle Dalga Geçmeyin (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit DENGESİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ 3 Mayıs Türkçüler Günü Dolayısıyla
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Akıllı durak işi akıllıca bir iş
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Suat Tosun Suat Tosun ANIT AĞAÇLAR MAHZUN..!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nerede kalmıştık
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR HEDEF 2019. GÖRECEKMİYİZ ACABA?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129