HABER: Aysun BEYKOZ

Yılmaz, “Bolu Belediyesi nüfusuna göre bugün imkanları açısından bakıldığında, Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden biri. Gelecek hedeflerimize ulaşmamız için ortak akılla, kardeşlik düsturu içinde birlik ve beraber hareket ederek daha güçlü olabiliriz. Bolu’nun Seben’den Göynük’e, Mudurnu’dan Mengen’e, Dörtdivan’dan Gerede’ye, Kıbrısçık’tan Yeniçağa’ya kadar her köşesi bizim için önemli. Biz birlikte Bolu’yuz. Güçlerimizi birleştirmek; daha büyük hedefler, daha iyi gelecek, daha da iyi hizmet demek, Bolu’yu daha da büyütmek demek” dedi.

BİZ TÜM İLÇELERİMİZLE BİR BÜTÜNÜZ

Bazı gazetelerde “Gerede” ile ilgili kendisine atfen yorum ve değerlendirmeler yer aldığını ifade eden Yılmaz, “Belediye Meclisi’nde büyükşehir hedefimize yönelik yaptığım bir esprinin farklı yorumlandığını, farklı bir algı oluştuğunu görüyorum. Bizim bu konuda niyetimiz de hedefimiz de halistir. Gerede dahil tüm ilçelerimizle her zaman birlikte hareket ettik, bundan sonra da birlikte hareket edeceğiz. Bu konu gayet açıktır. Kimse farklı yorumlara, değerlendirmelere gitmesin, başka hesaplar peşinde koşmasın, ortalığı karıştırmaya çalışmasın” değerlendirmesinde bulundu.

Bolu’nun dünyanın yaşanabilir ilk 10 şehri arasına yer almasını sağlamak için hedefiyle gece gündüz demeden hizmet ürettiklerini kaydeden Yılmaz şunları söyledi:

“Dünyada, her yönden dört mevsimin doyasıya yaşandığı tek yer varsa o yer, Bolu’dur. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yani 2023 yılında Bolu’nun dünyanın yaşanabilir ilk 10 şehri arasına yer almasını sağlamak. Tabiatın Kalbi Bolu’yu turizm, spor, sağlık ve üniversite kenti yapmak için yola çıktık. Bu yolda önemli aşama kaydettik. Büyükşehir olursak bu hedefimize çok daha kolay ulaşabiliriz. Böylece işlerin daha hızlı ilerlemesi, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanacaktır. Gelirin artmasıyla Belediyelerimiz daha güçlü hale gelecektir.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA BÜYÜK OLACAĞIZ

Biz hep büyük düşündük ve büyük işlere imza attık. Bolu Belediyesi bugün nüfusuna göre, imkanları açısında bakıldığında Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden biri. Ben belediye başkanı olduğumda gelirlerimizin yüzde 95’ini personel giderlerimiz oluşturuyordu. Şu an bu oran yüzde 17’ye düştü. Türkiye’de birçok belediye, iller bankasından verilen destek olmadan ayakta duramayacak vaziyette iken Bolu Belediyesi olarak yüzde 60 oranla kendi geliri ile idare edebilen bir belediye haline geldik. Hedefimiz bu oranı 70’e çıkarmak. Bolu Belediyesi olarak şu ana kadar Türkiye'deki hiçbir belediyenin cesaret edip yapamadığı bir projeyi yapıyoruz. Sürdürülebilir projelerle örnek bir kent dokusu ortaya çıkarmak için var gücümüzle hizmet üretiyoruz. Büyükşehir olmamız durumunda bu projeleri çok daha rahat yapabilir hale geleceğiz. Gücümüze güç katacağız. Gelirimiz iki katına çıkacak, tüm eksikliklerimizi giderip, özel sektör gibi daha hızlı hareket eder bir belediye haline dönüşeceğiz. Belediye gelirlerimizi hibelerle değil yaptığımız yatırımlarla arttırdığımızda daha güçlü hale gelip halkımıza hizmet edebiliriz.

Bolu bugün Türkiye’de birçok Türkiye’ye örnek projeye imza atabiliyorsa bu anlayışın sonucudur. İlçelerimizle birlikte ortak çözümler üretiyor, uyum içinde çalışıyoruz. 2004 yılından bu yana her ay rutin olarak İlçe Belediye Başkanlarımızla toplantılar yapıyoruz ve Bolu’nun ve ilçelerimizin sorunlarına ortak çözüm üretiyoruz. Bolu’nun gücünün ilçe belediyeleri ile birlikte hareket etmesinden geldiğini de her platformda dile getiriyorum. Bolu büyüyecek, gelişecekse ilçeleri ile büyüyecek gelişecek, dünya çapında örnek bir şehir olacak. Bunu farklı yöne çekmek isteyenler, kişisel ve küçük hesaplar yapanlar ve bizi eleştirenler dün olduğu gibi yarın da yanıldıklarını anlayacaklardır. Biz ‘Bu yol uzun; durmak yok, büyük hedeflerimiz için yola devam’ dedik. Azimle çalışıyor, üretiyoruz. Biz halkımızın desteği ile Bolumuzu hak ettiği yere getireceğiz. Bu konuda yanımızda olan tüm ilçelerimize, kurumlarımıza ve halkımıza şükranlarımı sunarım.”