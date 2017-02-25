Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nce “eski mahalle medeniyetlerini geliştirmek” ve “mahalle kültürlerini canlandırmak” amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Bizim Mahalle” projesine Borazanlar Mahallesi’nde devam edildi. Cuma namazı sonrası gerçekleşen etkinliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz namaz sonrası yemek tezgâhının başına geçerek Cumalarını kutladığı vatandaşlara etli pilav ve ayran ikramında bulundu. Programda mahalle sakinlerine Muhtarlık İşleri Birimi tarafından hazırlanan “Bizim Mahalle Borazanlar” dergisi de dağıtıldı. Ayrıca, Özel Gülgonca Kreşi öğrencileri de etkinlikte şarkı söyledi. Minikler, protokol üyeleri ve vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Bu ay 7’ncisi düzenlenen “Bizim Mahalle” etkinliğine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, Borazanlar Mahallesi Muhtarı Şevki Gündüz, belediye meclis üyeleri, bazı daire ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gündüz: “Çok hızlı bir gelişme sağladık”

Borazanlar Mahallesi Muhtarı Şevki Gündüz, ikram sonrası yaptığı konuşmada, “Dünden bugüne büyük gelişmelere sahne olan Borazanlar Mahallemizde çok hızlı bir gelişme sağladık. Bu çalışmalarda Sayın Belediye Başkanımızın büyük katkısı oldu. Ferah sokaklar, güzel yollar ve güzel çalışmalar yapıldı. Bundan dolayı başkanımızın nezdinde tüm Bolu Belediyesi’ne mahalle halkımız ve şahsım adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Gündüz ayrıca, “Bizim Mahalle Borazanlar” dergisinin hazırlanmasında emeği geçen Muhtarlık İşleri Müdürü Hayri Mısırlıoğlu ve diğer personele de teşekkür etti.

Yılmaz: “Açtığımız yol mahallenin kaderini değiştirdi”

Borazanlar Mahallesi’nin geçmişte Bolu’nun en köhne yerlerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise mahallenin geleceğini planlarken yapılan mücadelelere değinerek, “Muhtarımızla beraber, hemen önümüzden geçen şu yolu açtık. 13 adet ev yıkıldı, birçok insan o gün bizlere kızdı, ancak o yol açıldıktan sonra bu mahallenin kaderinin nasıl değiştiğini kısa sürede hepimiz daha iyi gördük” dedi.

“Ufak tefek sıkıntılar oluyor ama şunu bilesiniz ki; her sıkıntının arkasından ferahlık geliyor” diyen Yılmaz, “Birçok çalışmamızda tenkitler oluyor, sıkıntılar oluyor ancak sonunda herkes daha iyi olduğunu hissediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Halktan aldığı destekle çalışmalarını sürdüklerini belirten Yılmaz, “Bolu, ‘yaşanılabilir kentler arasında’ Türkiye’de ilk üçe giriyor birçok kıstasta. Allah nasip ederse dünyadaki yaşanılabilir kentler arasında olmak için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına da değindi

Belediye Başkanı Yılmaz, alt yapı ve üst yapı çalışmalarına da değinerek yıl itibariyle “şehir merkezinde alt yapı çalışmalarını bitireceklerini” ve “tüm yolları asfaltlayacaklarını” müjdeledi.

“Bu güne kadar çok çektik” diyen Yılmaz, “Bu yılsonu itibariyle şehirde asfaltlanmamış yol kalmayacak. Artık kazma işi de olmayacak. Avrupa’nın en gelişmiş şehirlerinde alt yapı nasıl bittiyse yılsonu itibariyle şehrimizde de bitmiş olacak. Sadece arızalar için kazı işi yapılacak. Yani artık her gelen belediye başkanı bundan sonra artık kazmayacak. İnşallah yılsonu daha konforlu bir şehirde yaşayacağız” diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra vatandaşlara “Bizim Mahalle Borazanlar” dergisini dağıtarak, beraberindekilerle Bolu Belediyesi ve diğer kurumlar tarafından açılan stantları gezdi.