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24 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • YILSONU SERGİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda 2016-2017 eğitim öğretim yılında kurs gören 13 bin 260 kursiyerin toplamda bin 60 kursta yaptıkları el emeği göz nuru eserleri sergilendi.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:29
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    YILSONU SERGİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    BASIN BÜLTENİ

    İzzet Baysal  Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde bin 60 kursta eğitim alan 13 bin 260 kursiyerin el emeği göz nuru eserleri, düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.  Birçok ürünün yer aldığı sergiye Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi NagihanBaruş, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Çilkara, kursiyerler ve davetliler katıldı.

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Galerisi salonunda yapılan yılsonu sergisinde açılış öncesi bir konuşma yapan İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Çilkara, “İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezimiz kursiyerleri tarafından hazırlanan sene sonu sergimize hepiniz hoş geldiğiniz. Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru çalışmalarını görmek için buraya gelen misafirlerimize saygılarımızı sunuyorum” diyerek açılan kurslar ile ilgili bilgiler verdi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ise “Her yıl olduğu gibi bu yılda sene sonu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Halk Eğitim faaliyetlerimiz vatandaşlarımız için çok önemli. Halk Eğitim Merkezlerimiz yetişkin eğitiminde çok önemli eksikliklerimizi tamamlıyor” dedi.

    “BOLU HALKI ADINA SİZLERİ KUTLUYORUM”

    Halk eğitim faaliyetlerinin küçükten büyüğe herkesi kapsayan faaliyetler olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, kursların önemine değinerek, “Bu faaliyetlerin amacı insanımızı hem el becerileri yönünden hem sanatsal yönlerden eğitmek ve kurslar vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerini bir araya getirerek sosyal dayanışmayı güçlendirmektir. Bu kapsamda Halk Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu bu faaliyetlerde yaklaşık bin 60 kursta 12 bin 260 vatandaşımızın bu kurslara devam etmesi beni çok çok sevindirdi. Özellikle hanımefendilerin bu kurslara olan ilgisini görmek ve onların yaşam sevincine ortak olmak bizleri her zaman mutlu ediyor. Bu kurslarda el emeği, göz nuru çok önemli eserlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ürünlerden bir kısmının da ekonomik olarak değerlendirilmesi, ailelerimizin geçimine katkı sağlaması da çok önemli. İş hayatına ve sosyal yaşama gerektiği şekilde katılmaları yönünden bu kurslarımız çok büyük önem taşıyor.  Bolu Halkının hem Halk Eğitim Merkezimizin düzenlemiş olduğu kurslara hem de  Bolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu kurslara yoğun teveccühü ve yılın her ayında her zamanında gördüğümüz sergilerin açılması bizlere ayrıca gurur kaynağı oluyor. Ben tüm Bolu Halkı adına sizleri vermiş olduğunuz emeklerden ve eserlerden dolayı tebrik ediyorum, ellerinize sağlık. Sizlerin zevklerini, düşüncelerini, duygularınızı hep birlikte bu eserlerde göreceğiz. Ben kursiyerlerimizi yeniden kutluyorum. Bu serginin Bolu için tekrar hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

    Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği bir ürün Bolu Valisi Aydın Baruş’a hediye edildi.

    Daha sonra ise 13 bin 260 kursiyerin bin 60 kursta hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer katılımcılar tarafından yapıldı.

    El emeği göz nuru eserin yer adlığı sergiyi gezerek tüm stantlar ziyaret eden Vali Baruş ve eşi NagihanBaruş hem kursiyerleri tebrik etti hem de ürünler ile ilgili bilgi aldı.

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Halk, Eğitim, Merkezi

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