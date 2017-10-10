Haber: Semih BAYKAL

Bolu’nun önde gelen yapı firmalarından Yıltaş yapı market, 5000 m2’lik alana sahip yeni şubesini Düzce’de hizmete açtı. Düzenlenen açılış törenine Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun Ve Fehmi Küpçü, Ak Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ak Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta, Bakan Faruk Özlü’nün karşılanmasının ardından Düzce Belediyesi Mehter Takımı performans sergiledi. Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun Ve Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü birer konuşma yaptı.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, Düzce’nin sadece kendi içinde değil, bölgesel ticaret yaptığını ifade ederek, açılışı yapılan işletmenin bölge için önemli olduğunu vurguladı. Bölgesel kalkınmanın da bir göstergesi olacağına dikkat çekti.

Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun konuşmasında, işletmenin bölgenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağını belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yıltaş Yapı Market Düzce Genel Müdürü Emre Yıldırım da, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurdele kesimi gerçekleştirildi. yapı marketi gezerek incelemelerde bulunan Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak ayrıldı.