Haber: Semih Baykal

Türkiye’nin ve ilimizin doğal güzelliğiyle en önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkına hafta sonu tatili için gelmek isteyen ziyaretçiler yine kaza yaptı. Abant istikametine gitmekte olan 41 N 8750 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 06 DS 1284 plakalı cip virajda çarpıştı. Kazada cipin sürücü araç içersinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle sıkışan sürücü araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada Kazada başka yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.