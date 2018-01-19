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19 Ocak 2018 Cuma
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    • Yine aslanlara görev düştü

    Yakın zamanda başlaması beklenen Afrin operasyonu öncesi PKK'nın korkulu rüyası 'Bolu 2. Komando Tugayı' bölgeye sevk edildi. Tugayımızdan bir tabur askerimiz tüm techizatı ile birlikte sınır bölgesine sevk edildi.

    19 Ocak 2018 Cuma 09:50
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    Yine aslanlara görev düştü

    Afrin ve Münbiç'i terörden süpürme harekatına katılacak komandolar uçaklarla Hatay'a sevk ediliyor. Bölgeye sevk edilen birlikler arasında TSK’nın gözde birliklerinden 2. Komando Tugayı ile Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugayı var. 2 altın madalyaya sahip olan tugayımız aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Mehmetçik ise harekata başlamak için Ankara’dan emir bekliyor. Bir yandan da sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor. İstihbarat için bölge 24 saat insansız hava araçları ile izleniyor.

    Türkiye için büyük bir tehdit haline gelen bölgeyi her yandan kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en gözde birliklerinden Bolu 2. Komando Tugayı bölgeye sevk edildi.

    Anahtar Kelimeler: Yakın, Zamanda, Başlaması, Beklenen, Afrin

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