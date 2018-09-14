HABER:Ceylan Beykoz
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yeniçağa gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Tanrıkulu idaresindeki 14 DZ 050 plakalı Beypiliç’a ait yem taşıyan tır 19 HR 169 plakalı ışıklarda bekleyen otomobile gişe girişinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan ve Bolu Komando Tugayı’nda görevli olduğu öğrenilen uzman çavuşlarUğur Tıkıve Bahadır Ön yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerine teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yine aynı kavşak yine kaza
İYİ Parti Bolu İl Başkanı Belli oldu
Park ekim ayında hizmete tamamlanacak
Tedbirler nasıl olacak
Ücretsiz toprak analizinizi mutlaka yaptırın
“Devletimiz yardıma muhtaç olan herkesin...
Haberimiz üzerine müftü görevinden uzaklaştırıldı...
Silajlık mısır verimi ile göz kamaştırıyor
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!