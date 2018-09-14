HABER:Ceylan Beykoz

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yeniçağa gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Tanrıkulu idaresindeki 14 DZ 050 plakalı Beypiliç’a ait yem taşıyan tır 19 HR 169 plakalı ışıklarda bekleyen otomobile gişe girişinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan ve Bolu Komando Tugayı’nda görevli olduğu öğrenilen uzman çavuşlarUğur Tıkıve Bahadır Ön yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerine teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.