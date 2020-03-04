Yine aynı senaryo

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, geçtiğimiz yıllarda Bolu’nun Gerede ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede’de yaşayan İbrahim A.’yı arayan İbrahim G., İsmail Ş. ve Mahmut K., “Terör örgütü operasyonunda adın geçiyor. Bu durumdan kurtulmak için bize para yatırman gerekiyor” dedi. Arayan şahıslara inanan İbrahim A., şahısların gönderdiği banka hesabına 15 bin lira para yatırdı. Dolandırıldığını anlayan İbrahim A., şahıslardan şikayetçi oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mağdur İbrahim A., sanıklar İbrahim G. ve İsmail Ş. SEGBİS aracılığı ile hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti yaptığı yoklamanın ardından savunmalarını yapması için sanıklara söz verdi.

Sanıklardan İbrahim G., “Ben hesabımı Caner G.’ye verdim. Tamamen yardım amaçlı verdim. Bu iş açıldı başıma. Beraatimi talep ederim” dedi.

Başka bir suçtan cezaevinde olan sanık İsmail Ş. ise “Ben bu şahısları tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim. Kimliğimi kaybettim. Bu kişilerin bu şekilde üzerime hat çıkardığını düşünüyorum. Bu yüzden bu kişilerden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti savunmaların dinlenmesinin ardından diğer sanık Mahmut K.’nın da dinlenmesi için duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.